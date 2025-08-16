В российском регионе машина с детьми влетела в здание и перевернулась, пострадал младенец
В Чечне произошло страшное ДТП с участием автомобиля, в котором находились дети. По информации очевидцев, машина потеряла управление, врезалась в здание и перевернулась.
Как сообщает Telegram-канал Mash Gor, свидетели происшествия незамедлительно бросились на помощь. Несколько мужчин смогли эвакуировать из искорёженного салона машины малышей, среди которых был и младенец с видимыми кровоподтеками.
По предварительным данным, несмотря на травмы, все дети выжили. Пострадавшему младенцу была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия, после чего его доставили в больницу для дальнейшего обследования и лечения.
Обстоятельства аварии уточняются, проводятся проверки для выяснения причин, которые могли привести к потере управления автомобилем. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы.
Читайте также: