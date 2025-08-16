В российском регионе машина с детьми влетела в здание и перевернулась, пострадал младенец

16 августа 2025, 12:36

В Чечне автомобиль влетел в здание и перевернулся, пострадал младенец

Фото: iStock/Iulianna Est

В Чечне произошло страшное ДТП с участием автомобиля, в котором находились дети. По информации очевидцев, машина потеряла управление, врезалась в здание и перевернулась.