Стали известны подробности в деле наехавшего на людей водителя самосвала в Новосибирске

16 августа 2025, 12:36

Наехавший на людей в Новосибирске водитель самосвала незаконно пересек границу

Фото: istockphoto/blinow61

Мужчину, подозреваемого в попытке наезда на людей на самосвале в Новосибирске, задержали в столице Казахстана — Астане; он пересёк границу республики нелегально, сообщили ТАСС в департаменте полиции столицы.