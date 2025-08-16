Стали известны подробности в деле наехавшего на людей водителя самосвала в Новосибирске
Мужчину, подозреваемого в попытке наезда на людей на самосвале в Новосибирске, задержали в столице Казахстана — Астане; он пересёк границу республики нелегально, сообщили ТАСС в департаменте полиции столицы.
По данным ведомства, 38‑летний иностранец, находившийся в международном розыске, в начале августа в Новосибирске, управляя грузовиком, намеренно попытался въехать в группу людей. После совершения особо тяжкого преступления он покинул Россию и скрывался на территории Казахстана.
Задержанного поместили в изолятор временного содержания; сейчас решается вопрос об его экстрадиции в страну, объявившую розыск. О факте задержания 15 августа сообщили и в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области; по данным областной прокуратуры, из Казахстана фигурант планировал уехать в Азербайджан.
Напомним, утром 10 августа водитель самосвала дважды на большой скорости въехал в крыльцо кафе «У дороги», где находились несколько человек. Пострадавшим помощь оказали на месте, госпитализация не понадобилась, после инцидента водитель скрылся. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, суд в России заочно арестовал подозреваемого.
