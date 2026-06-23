Фура с миллионами пчёл перевернулась на трассе, рой заполонил всю округу

23 июня 2026, 00:59

SHOT: На трассе в Техасе грузовик с миллионами пчёл рухнул на бок

Фото: iStock/Nataba

В американском штате Техас грузовик, перевозивший миллионы пчёл, перевернулся на трассе. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места инцидента.