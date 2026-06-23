Фура с миллионами пчёл перевернулась на трассе, рой заполонил всю округу
В американском штате Техас грузовик, перевозивший миллионы пчёл, перевернулся на трассе. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места инцидента.
ЧП случилось накануне в населённом пункте Морисвилл. После падения фуры на бок насекомые вырвались наружу и разлетелись по окрестностям — они покрыли траву, дорожные ограждения и ближайшие транспортные средства.
На деревьях стали стремительно формироваться гигантские рои. Местные власти настоятельно рекомендовали жителям не покидать дома до завершения опасных работ по сбору пчёл, которые длились несколько часов.
По сведениям информационного агентства Юнайтед Пресс Интернэшнл, в ликвидации последствий участвовали пчеловоды со всего штата — как профессионалы с больших пасек, так и частники. Их главной задачей было собрать насекомых и безопасно переправить на фермы для дальнейшего содержания.
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