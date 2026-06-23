Народный артист РСФСР и поэт Михаил Ножкин скончался на 90-м году жизни
Народный артист РСФСР Михаил Ножкин скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Михаил Иванович Ножкин был не только актёром, но и драматургом, поэтом, писателем, лауреатом Государственной премии РСФСР, членом Союза кинематографистов и Союза писателей России. Артист является автором гимна «Бессмертного полка» и песен «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия».
«Ножкин был истинным Патриотом и Гражданином, и символично, что день его ухода – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны», — подчеркнули в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.Многие зрители запомнили Ножкина по ролям в таких известных картинах, как «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Освобождение», «В начале славных дел», «Юность Петра» и «Одиночное плавание». Все эти киноленты воспитывают в людях нравственность, глубокую любовь и преданность своей Родине. Они также пронизаны духом человеколюбия.
Подробности о причине смерти артиста в материале не приводятся. Информации о церемонии прощания в настоящий момент нет.
Ранее стало известно, что в возрасте 54 лет после продолжительной болезни скончалась народная артистка Республики Башкортостан Зиля Саетова. Основная часть карьеры выдающейся актрисы была связана с Национальным молодежным театром, где она исполнила более 45 разноплановых ролей. Подробности читайте в материале «Радио 1».