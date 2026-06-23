Народный артист РСФСР и поэт Михаил Ножкин скончался на 90-м году жизни

23 июня 2026, 00:31

Михаил Ножкин (Фото: кадр из «Хождения по мукам», 1974-1977)

Народный артист РСФСР Михаил Ножкин скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте Союза кинематографистов России.





Михаил Иванович Ножкин был не только актёром, но и драматургом, поэтом, писателем, лауреатом Государственной премии РСФСР, членом Союза кинематографистов и Союза писателей России. Артист является автором гимна «Бессмертного полка» и песен «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия».





«Ножкин был истинным Патриотом и Гражданином, и символично, что день его ухода – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны», — подчеркнули в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.