Появились подробности обнаружения тела мальчика, пропавшего в Ингушетии при спасении друга

22 июня 2026, 23:39

Тело мальчика, утонувшего в Ингушетии при спасении друга, нашли среди деревьев

Фото: iStock/Hristo Shanov

Тело ребенка, утонувшего в Ингушетии при спасении друга, обнаружили среди деревьев вдоль реки в городе Сунжа. Подробности раскрыл педагог Пожарно-спасательного колледжа Ингушетии Асхаб Галаев, принимавший участие в спасательной операции.





Ранее стало известно, что в Ингушетии завершились поиски восьмилетнего Хизира, который пропал во время трагического происшествия на воде после того, как спасатели обнаружили тело ребенка.





«Нашли его среди деревьев. Утонул. Даже ни у кого не получилось посмотреть на тело, сразу вызвали скорую. Я сам был на выезде, искал с другой стороны реки. Сейчас еду в город, мальчика отвезли в больницу. Сам туда направляюсь», — рассказал Галаев в разговоре с RT.