Появились подробности обнаружения тела мальчика, пропавшего в Ингушетии при спасении друга
Тело мальчика, утонувшего в Ингушетии при спасении друга, нашли среди деревьев
Тело ребенка, утонувшего в Ингушетии при спасении друга, обнаружили среди деревьев вдоль реки в городе Сунжа. Подробности раскрыл педагог Пожарно-спасательного колледжа Ингушетии Асхаб Галаев, принимавший участие в спасательной операции.
Ранее стало известно, что в Ингушетии завершились поиски восьмилетнего Хизира, который пропал во время трагического происшествия на воде после того, как спасатели обнаружили тело ребенка.
«Нашли его среди деревьев. Утонул. Даже ни у кого не получилось посмотреть на тело, сразу вызвали скорую. Я сам был на выезде, искал с другой стороны реки. Сейчас еду в город, мальчика отвезли в больницу. Сам туда направляюсь», — рассказал Галаев в разговоре с RT.
Напомним, ЧП произошло 15 июня. Трое детей гуляли у водоема. В какой-то момент один ребенок поскользнулся и упал в воду. Хизир прыгнул за дугом, чтобы спасти его, а третий мальчик побежал звать на помощь взрослых. В итоге упавший смог ухватиться за дерево и спасся, Хизира же унесло течением реки. Его искали восемь дней. 20 июня ему исполнилось восемь лет.