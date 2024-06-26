Фура врезалась в отбойник на МКАД

Фото: Istockphoto / Igor Zubkov
Грузовик столкнулся с отбойником на внутренней стороне 14-го километра МКАД.
Об этом сообщили NEWS.ru в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Дорожное движение на аварийном участке пришлось ограничить на трёх полосах. На месте происшествия образовался затор. Позже движение было восстановлено.
Работают экстренные службы, причины ДТП выясняются. Информации о пострадавших пока не поступало.
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Дорожное движение на аварийном участке пришлось ограничить на трёх полосах. На месте происшествия образовался затор. Позже движение было восстановлено.
Работают экстренные службы, причины ДТП выясняются. Информации о пострадавших пока не поступало.
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Лора Луганская