Местный житель высказал предположение о причине схода с рельсов поезда в Коми

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Местные жители приехали помогать пострадавшим при сходе с рельсов поезда в Республике Коми. Об этом рассказал один из них – Иван. Он вспомнил похожее происшествие, которое случилось три года назад.
«В этой местности рядом протекают реки. Года три назад уже был подобный случай, но не такой масштабный, и состав был грузовой. Здесь размывает грунт, поезда сходят с рельсов. Сейчас жители ближнего городка собираются ехать помогать пострадавшим, все кооперируемся. Переживаем, что медиков не хватит, – сказал мужчина в беседе с NEWS.ru.Ранее сообщалось о сходе с рельсов в Коми девяти вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. По данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 46 человек, семь пострадавших – в тяжёлом состоянии. Все пассажиры эвакуированы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительная причина ЧП – размыв железнодорожной насыпи. Движение поездов на аварийном участке приостановлено.
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Лора Луганская