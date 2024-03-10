Сотрудники хлебокомбината Горловки были ранены в результате атаки БПЛА

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Сотрудники хлебокомбината в Горловке получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.
«В результате атаки БПЛА, ранения получили сотрудники комбината "Никитовский хлеб», – сообщил мэр.
Он также обратился к местным жителям и призвал их быть предельно осторожными.
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