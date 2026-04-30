Фуры с «одеждой» скрывали электронику на 245 млн рублей
В Астраханской области мобильные группы таможни остановили на трассе четыре фуры и нашли в них свыше 80 тонн незадекларированной электроники. Общую стоимость партии оценили в 245 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Астраханской таможни.
Инспекторы насчитали около 40 тысяч единиц иностранной техники. Среди груза оказались более 4,6 тысячи телевизоров, цифровые камеры, автоплееры, очки виртуальной реальности, мини-ПК, игровые приставки и экшн-камеры. В товарных накладных перевозчики указали «одежду». На деле машины везли электронику из Киргизии в Болгарию по одному маршруту. Отправитель у всех совпадал. Получатель — один.
Проверка документов показала, что грузовики не оформили по процедуре таможенного транзита. Сотрудники изъяли всю партию. Сейчас таможня решает вопрос о передаче техники в федеральную собственность.
