Разбивший мемориальную табличку на доме Политковской в Москве не признал вину

22 января 2026, 05:27

РИАН: Разбивший табличку на доме Политковской в Москве уверял, что сделал это случайно

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Мужчина, разбивший мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской в Москве, не признал вину. Он заявил в суде о случайности инцидента, передает РИА Новости.





Подсудимый, имеющий высшее религиоведческое образование, пояснил, что решил убрать завядшие цветы у памятного знака. По его словам, табличка упала сама, когда он пытался избавиться от мусора. Мужчина объяснил, что не стремился сорвать мемориальную доску и даже не прикасался к ней.





«Он, не зная, куда в таких случаях необходимо обращаться, так как собственник не указан, просто прошел дальше», — говорится в материале.