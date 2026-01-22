Разбивший мемориальную табличку на доме Политковской в Москве не признал вину
Мужчина, разбивший мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской в Москве, не признал вину. Он заявил в суде о случайности инцидента, передает РИА Новости.
Подсудимый, имеющий высшее религиоведческое образование, пояснил, что решил убрать завядшие цветы у памятного знака. По его словам, табличка упала сама, когда он пытался избавиться от мусора. Мужчина объяснил, что не стремился сорвать мемориальную доску и даже не прикасался к ней.
«Он, не зная, куда в таких случаях необходимо обращаться, так как собственник не указан, просто прошел дальше», — говорится в материале.Напомним, что Анну Политковскую застрелили в подъезде её дома 7 октября 2006 года. Следствие считает мотивом убийства её профессиональную деятельность, однако заказчиков преступления так и не установили.
Табличку на доме журналистки разбили 18 января. Тверской суд Москвы в среду назначил виновнику происшествия штраф в размере одной тысячи рублей.