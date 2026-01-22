В Новокузнецке произошел шокирующий инцидент
В Новокузнецке девятилетний мальчик сел за руль Hyundai Creta, а его бабушка стала пассажиркой. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент привлек внимание инспекторов ДПС, когда автомобиль двигался медленно и резко свернул при появлении патрульного автомобиля. Сотрудники полиции подошли к машине, дверь открыл ребенок, а бабушка вышла с пассажирского сиденья. Мальчику всего 9 лет, что удивило инспекторов.
Стражи порядка доставили семью в отдел полиции и вызвали маму ребенка. Бабушка пыталась убедить, что внук просто посидел за рулем стоящей машины. Однако видеозапись опровергла ее слова. Теперь женщине грозит штраф, а на мать составлен протокол за ненадлежащее воспитание.
