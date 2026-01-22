В Новокузнецке произошел шокирующий инцидент

22 января 2026, 07:30

В Новокузнецке девятилетний мальчик управлял иномаркой, пассажиркой была бабушка

Фото: iStock/z1b

В Новокузнецке девятилетний мальчик сел за руль Hyundai Creta, а его бабушка стала пассажиркой. Об этом пишет РИА Новости.