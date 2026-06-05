Футболист Хомуха потребовал серьёзных изменений в «Зените» ради победы в РПЛ
Футболист Хомуха: «Зенит» не станет чемпионом без нового центрального форварда
Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил работу главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака и перспективы команды в сезоне-2026/27.
Хомуха заявил Metaratings.ru, что «Зениту» потребуются серьёзные изменения для победы в следующем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
«Команде нужно приобрести хорошего центрального нападающего для закрепления успеха. Конкуренты не будут бездействовать в летнюю паузу. Без нового центрального нападающего «Зениту» не стать чемпионом. Семак показывает отличный результат с этим составом, но ему нужны усиления», — высказался Дмитрий Иванович.«Зенит» выиграл чемпионат России в сезоне-2025/26, набрав 68 очков. «Краснодар» финишировал вторым с 66 баллами, «Локомотив» завоевал бронзу с 53 очками.