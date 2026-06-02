Самедов: Карпин в сборной России даёт разным футболистам международный опыт

02 июня 2026, 17:13

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов высказался об уровне национальной команды, а также оценил шансы на победу в BetBoom товарищеском матче с Буркина-Фасо. Об этом пишет Metaratings.ru.





По его словам, сборная России стремится к накоплению международного опыта. В этих матчах спортсмены должны осознать, что игры с командами из других государств представляют собой более сложное испытание.





«Карпин в сборной занимается тем, что даёт разным футболистам международный опыт. Победа в таких матчах важна, но не сильно. Игра с Буркина-Фасо проверит наших ребят на прочность. Их ждёт серьёзный спарринг», — отметил Самедов.