Футболист Галямин оценил шансы сборной России в товарняке с Буркина-Фасо

04 июня 2026, 12:34

Футболист Галямин: уровень сборной России перед матчем с Буркина-Фасо неплохой

Фото: Istock/bildobjektiv

Бывший защитник сборной России Дмитрий Галямин оценил уровень национальной команды и шансы на победу в товарищеском матче BetBoom с Буркина-Фасо.





В беседе с Metaratings.ru спортсмен заявил, что верным решением было провести сразу три товарищеских матча сборных в июне, поскольку других вариантов нет. Он отметил, что Карпин грамотно распределяет игровое время.

«Все только выигрывают от трёх матчей сборной России в июне. Футболисты получают практику и опыт. Зрители в разных городах приходят посмотреть на национальную команду. А тренерский штаб внимательно просматривает игроков. В матче с Буркина-Фасо наша команда должна играть на победу и выигрывать. Но в таких встречах на первый план часто выходит не результат, а проверка игровых качеств футболистов. У нашей сборной неплохой уровень», — сказал Дмитрий.