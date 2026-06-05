Гендиректор махачкалинского «Динамо» рассказал о планах команды на летние сборы
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил о подготовке команды к летнему межсезонью. Сборы стартуют 21 июня в Санкт-Петербурге, где клуб намерен провести товарищеские матчи, в том числе с иностранными командами.
По словам Газизова в беседе с Metaratings.ru, возможность пригласить зарубежных соперников напрямую зависит от графика «Зенита». Иностранные клубы готовы приезжать в северную столицу, чтобы сыграть и с «Динамо», и с «Зенитом», но решение вопроса требует координации.
По итогам сезона-2025/26 махачкалинцы заняли 14-е место в РПЛ, набрав 26 очков. В стыковых матчах «Динамо» уверенно обыграло «Урал» (общий счет 3:0) и сохранило прописку в Премьер-Лиге.
Ранее экс-игрок «Зенита» прокомментировал победу клуба в российском чепионате. Он отметил, что, вероятно, по качеству игры сильнее смотрелся «Краснодар».
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