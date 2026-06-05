Достижения.рф

Гендиректор махачкалинского «Динамо» рассказал о планах команды на летние сборы

Гендиректор Газизов: летние сборы начнутся 21 июня
Фото: istockphoto/NiseriN

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил о подготовке команды к летнему межсезонью. Сборы стартуют 21 июня в Санкт-Петербурге, где клуб намерен провести товарищеские матчи, в том числе с иностранными командами.



По словам Газизова в беседе с Metaratings.ru, возможность пригласить зарубежных соперников напрямую зависит от графика «Зенита». Иностранные клубы готовы приезжать в северную столицу, чтобы сыграть и с «Динамо», и с «Зенитом», но решение вопроса требует координации.

По итогам сезона-2025/26 махачкалинцы заняли 14-е место в РПЛ, набрав 26 очков. В стыковых матчах «Динамо» уверенно обыграло «Урал» (общий счет 3:0) и сохранило прописку в Премьер-Лиге.

Ранее экс-игрок «Зенита» прокомментировал победу клуба в российском чепионате. Он отметил, что, вероятно, по качеству игры сильнее смотрелся «Краснодар».

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0