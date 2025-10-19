Футболист Кокорин полгода ездит по Москве без ОСАГО на авто с номерами «ХАМ» и «ВОР»
Нападающий кипрского футбольного клуба «Арис» Александр Кокорин полгода ездит по Москве без ОСАГО на автомобилях с номерами «ВОР» и «ХАМ». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Так, на Porsche с номерами «ХАМ» у футболиста с марта этого года просрочен полис ОСАГО, однако это не мешает ему продолжать активно использовать машину и собирать штрафы – за это время их накопилось 24, из которых два пока не оплачены.
Более того, Кокорин любит гонять по столице на BMW M5 с номерами «ВОР». На этом автомобиле ранее он уже получил 1511 штрафов на сумму более 1,6 миллиона рублей. За последние полгода добавился ещё 31 штраф почти на 40 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Кокорин планирует вернуться в Россию в ближайшее время. Сейчас он уже два месяца не играет из-за травмы, полученной на Кипре, и проходит лечение в России. Недавно Александр также заявил, что российские клубы опозорятся, если вернутся на международную арену.
Читайте также: