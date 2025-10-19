Футболист Кокорин полгода ездит по Москве без ОСАГО на авто с номерами «ХАМ» и «ВОР»

19 октября 2025, 10:32

Футболист Кокорин полгода ездит по Москве с просроченным полисом ОСАГО

Фото: iStock/Ekaterina Bondaretc

Нападающий кипрского футбольного клуба «Арис» Александр Кокорин полгода ездит по Москве без ОСАГО на автомобилях с номерами «ВОР» и «ХАМ». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.