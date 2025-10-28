Родители держали труп 10-летнего мальчика под навозом, чтобы оживить его

28 октября 2025, 14:45

Times of India: Родители пытались оживить тело 10-летнего сына навозом в Индии

Фото: istockphoto/sudok1

Родители в Индии три дня держали тело 10‑летнего мальчика под слоем коровьего навоза в надежде, что он «оживёт». Об этом сообщает The Times of India.