Родители держали труп 10-летнего мальчика под навозом, чтобы оживить его
Родители в Индии три дня держали тело 10‑летнего мальчика под слоем коровьего навоза в надежде, что он «оживёт». Об этом сообщает The Times of India.
По данным полиции, ребёнка по имени Капил Джатав поздно вечером укусила змея. Его доставили в местную государственную больницу, где врачи констатировали смерть. После возвращения домой родственники под влиянием соседей обратились к людям, которые, по их словам, проводят обряды «воскрешения». Ритуалы не дали результата.
Семья привезла тело обратно в деревню, накрыла листьями, коровьим навозом и вынесла за её пределы, где вместе с односельчанами продолжала попытки «оживления» — в том числе стучала по ногам мальчика веткой в надежде увидеть признаки жизни.
Когда попытки не увенчались успехом, жители сообщили в полицию. Тело Капила отправили на вскрытие.
