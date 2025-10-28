Пассажир напал с вилкой на попутчиков в самолете
Пассажир на рейсе из Чикаго во Франкфурт-на-Майне ранил вилкой двух подростков. Об этом сообщает CNN.
Инцидент произошёл в субботу, 25 октября, на борту самолёта Lufthansa. По данным следствия, 28‑летний гражданин Индии Пранит Кумар Усирипалли, ранее находившийся в США по студенческой визе и изучавший библеистику, во время обеда схватил вилку и нанес травмы двум 17‑летним пассажирам: одному — в область ключицы, другому — по затылку.
Когда экипаж попытался его нейтрализовать, мужчина сложил пальцы в форме пистолета, засунул их в рот и сделал вид, что «нажимает на курок», после чего ударил одну из пассажирок и попытался напасть на члена экипажа.
Самолёт экстренно перенаправили в Бостон, где злоумышленника задержали. Ему предъявили обвинения в нападении с использованием опасного предмета. В случае признания виновным фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до $250 тыс.
