Пассажир напал с вилкой на попутчиков в самолете

28 октября 2025, 13:55

CNN: Студент из Индии напал на попутчиков с вилкой во время перелета

Фото: istockphoto/ViktorCap

Пассажир на рейсе из Чикаго во Франкфурт-на-Майне ранил вилкой двух подростков. Об этом сообщает CNN.