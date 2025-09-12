Футболист Смолов частично признал вину в ходе допроса

12 сентября 2025, 12:11

Федор Смолов (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Футболист Федор Смолов частично признал вину в рамках уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.