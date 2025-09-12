Футболист Смолов частично признал вину в ходе допроса
Футболист Федор Смолов частично признал вину в рамках уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ.
Конфликт Смолова с посетителями кафе «Кофемания» произошел 28 мая этого года. 5 июля в сети появилось видео с камер наблюдения.
35-летний футболист подошел к двум мужчинам, сидевшим за столом, и между ними начался словесный конфликт. В ходе спора он поочередно ударил каждого по лицу, после чего отошел. На следующий день Смолов прокомментировал инцидент, заявив, что «нельзя давать волю эмоциям и проявлять агрессию, даже когда тебя оскорбляют и провоцируют».
