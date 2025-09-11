Катя Гордон о ситуации со Смоловым: насилие не должно оставаться безнаказанным
Юрист и общественный деятель Катя Гордон прокомментировала инцидент с участием футболиста Фёдора Смолова, о котором стало известно накануне. В беседе с изданием Super она выразила жёсткую позицию в отношении любого проявления насилия.
По словам Гордон, случаи, когда речь идёт о причинении среднего или тяжкого вреда здоровью, требуют особого общественного внимания и не могут быть приравнены к мелким бытовым или этическим конфликтам. Она подчеркнула, что подобное поведение выходит за рамки допустимого.
«Это не то же самое, что пострадать от чьих-то конкурсов или выразить недовольство по поводу какого-то марафона», — пояснила она.Катя также заявила, что любые проявления агрессии должны строго осуждаться и не подлежать оправданию. По её мнению, человек, причинивший серьёзный вред другому, должен быть изолирован от общества.
При этом юрист подчеркнула, что не настаивает на уголовном наказании для Смолова, несмотря на тяжесть ситуации. Она считает, что если футболист действительно подвержен неконтролируемым вспышкам агрессии, то ему следует обратиться за помощью.
