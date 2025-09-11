Катя Гордон о ситуации со Смоловым: насилие не должно оставаться безнаказанным

11 сентября 2025, 16:29

Катя Гордон призвала не оправдывать агрессию Фёдора Смолова

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Юрист и общественный деятель Катя Гордон прокомментировала инцидент с участием футболиста Фёдора Смолова, о котором стало известно накануне. В беседе с изданием Super она выразила жёсткую позицию в отношении любого проявления насилия.





По словам Гордон, случаи, когда речь идёт о причинении среднего или тяжкого вреда здоровью, требуют особого общественного внимания и не могут быть приравнены к мелким бытовым или этическим конфликтам. Она подчеркнула, что подобное поведение выходит за рамки допустимого.





«Это не то же самое, что пострадать от чьих-то конкурсов или выразить недовольство по поводу какого-то марафона», — пояснила она.