Терюшков о деле Смолова: футболисты продолжают наступать на те же грабли
Депутат Государственной Думы Роман Терюшков прокомментировал информацию о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова. Поводом для разбирательства стала драка, произошедшая в мае в одном из столичных заведений.
По данным правоохранительных органов, конфликт с участием футболиста случился в ресторане «Кофемания».
Именно в этом месте в 2018 году произошёл аналогичный инцидент с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, завершившийся для них реальными сроками заключения.
Роман Терюшков в беседе с Metaratings.ru отметил, что подобные случаи, по его мнению, говорят о низком уровне воспитания и образования отдельных спортсменов. Он заявил, что Смолов, видимо, не нашёл других способов выразить свои эмоции, кроме как применить физическую силу.
По словам депутата, за игнорирование общественных норм, вседозволенность, бедность словарного запаса и нежелание слушать наставления взрослых теперь придётся отвечать в рамках уголовного дела. Терюшков добавил, что футболисты, похоже, не делают выводов из чужих ошибок и предпочитают учиться только на собственных.
*принадлежит Meta, запрещённой в России
Читайте также: