Терюшков о деле Смолова: футболисты продолжают наступать на те же грабли

11 сентября 2025, 12:51

Депутат Терюшков считает, что футболисты не делают выводов из прошлых скандалов

Фёдор Смолов (Фото: Instagram* / @smolovfedor_10)

Депутат Государственной Думы Роман Терюшков прокомментировал информацию о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова. Поводом для разбирательства стала драка, произошедшая в мае в одном из столичных заведений.