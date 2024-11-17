СК проверит детали гибели премьера Мариинского театра

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Следственный комитет организовал расследование гибели премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
«Предварительно, причиной смерти стал несчастный случай», – заявили в силовом ведомстве.
По данным оперативной службы, смерть заслуженного артиста России не носит криминального характера.
О гибели ведущей артистки Мариинского театра стало известно 16 ноября. Предположительно, он упал с балкона. Известно, что Шкляров получил травму спины. Он умер за два дня до сложной операции и долгое время принимал обезболивающие.
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