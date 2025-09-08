В Забайкалье погибла женщина в результате драки на свадьбе

08 сентября 2025, 12:13

Фото: iStock/Backiris

В Забайкальском крае погибла местная жительница в результате драки на свадьбе. Об этом сообщает telegram-канал «Чита онлайн».





Погибшей оказалась 22-летняя девушка, тело которой нашли 6 сентября в квартире, куда ее увезли после торжества. Свадьба состоялась в ресторане «Старый замок». Рядом с ним и произошла драка, в которой принял участие жительница.





«Девушку нашли на улице и увезли в съемную квартиру молодожены. Вероятно, подумали, что она упала из-за алкоголя. На следующий день они обнаружили, что она мертва», — говорится в сообщении.