В Забайкалье погибла женщина в результате драки на свадьбе
В Забайкальском крае погибла местная жительница в результате драки на свадьбе. Об этом сообщает telegram-канал «Чита онлайн».
Погибшей оказалась 22-летняя девушка, тело которой нашли 6 сентября в квартире, куда ее увезли после торжества. Свадьба состоялась в ресторане «Старый замок». Рядом с ним и произошла драка, в которой принял участие жительница.
«Девушку нашли на улице и увезли в съемную квартиру молодожены. Вероятно, подумали, что она упала из-за алкоголя. На следующий день они обнаружили, что она мертва», — говорится в сообщении.
Близкие погибшей боятся, что ее смерть не будут расследовать. Решение же дадут после экспертизы, которую проводят в полиции.