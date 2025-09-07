В Красноярске «пироман» устроил поджог на оживленной трассе ради шутки
В Красноярске местный житель устроил поджог на оживленной трассе и попал на видео. Обвиняемого в хулиганских действиях уже задержали, сообщают в пресс-службе полиции Красноярского края.
Инцидент случился утром 6 сентября. Очевидны связались с полицией, сообщая, что на улице Вейнбаума вдоль дороги распространяется пламя. Пожарные и полиция оперативно прибыли на место и локализовали возгорание. Никто не пострадал.
В Telegram-канале «МВД 24» опубликовали кадры происшествия. На видео можно рассмотреть, как мужчина обливает проезжую часть бензином, поднеся зажигалку к асфальту. Возле бетонных ограждений начинать полыхать огонь, который быстро набирает силу. «Пироман» спокойно отходит в сторону и скрывается из виду.
Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и совместно с росгвардейцами задержали его.
Виновником происшествия оказался житель краевого центра 1989 года рождения. В отделе полиции мужчина признался, что совершил поджог «по глупости» и принес свои извинения за хулиганство. Он объяснил свои действия желанием пошутить.
По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
