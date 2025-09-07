В Красноярске «пироман» устроил поджог на оживленной трассе ради шутки

07 сентября 2025, 00:02

В Красноярске полиция задержала местного жителя, который устроил поджог на трассе

Фото: кадр видео Telegram-канала МВД 24 @mvd_24

В Красноярске местный житель устроил поджог на оживленной трассе и попал на видео. Обвиняемого в хулиганских действиях уже задержали, сообщают в пресс-службе полиции Красноярского края.





Инцидент случился утром 6 сентября. Очевидны связались с полицией, сообщая, что на улице Вейнбаума вдоль дороги распространяется пламя. Пожарные и полиция оперативно прибыли на место и локализовали возгорание. Никто не пострадал.



В Telegram-канале «МВД 24» опубликовали кадры происшествия. На видео можно рассмотреть, как мужчина обливает проезжую часть бензином, поднеся зажигалку к асфальту. Возле бетонных ограждений начинать полыхать огонь, который быстро набирает силу. «Пироман» спокойно отходит в сторону и скрывается из виду.



