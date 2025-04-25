Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич за два года нарушил ПДД более 360 раз

Фото: iStock/YuriyVlasenko
Футболист сборной России и ФК «Спартак» Даниил Хлусевич за два года получил более 360 штрафов за нарушение правил дорожного движения.
«Футболист московского клуба купил BMW X6 2021 года выпуска мощностью 600 л.с. в феврале 2023-го. Рыночная стоимость такого авто составляет около 13 млн руб. С момента покупки BMW Хлусевич нарушал ПДД в среднем раз в два дня — всего 364 раза с февраля 2023-го по апрель 2025-го», — пишет «Постньюс».
Отмечается, что только с начала 2025 года спортсмен получил уже 34 штрафа.
За два года общая сумма взысканий составила 544 тыс. руб. Хлусевич всё оплатил, кроме одного.
Так, за превышение скорости футболиста штрафовали 268 раз, 37 штрафов — за неоплаченную парковку или парковку в неположенном месте, 22 — за несоблюдение требований знаков или разметки. 18 раз спортсмен нарушил разметку или ехал по обочине, и дважды его поймали при проезде на красный свет.
Читайте также:
Появилась возможность наказывать водителей электросамокатов
В Москве сотрудники ДПС задержали рэпера MACAN
Лихачом, чуть не сбившим женщину на переходе в Москве, оказался боец ММА
Элина Позднякова