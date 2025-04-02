Лихачом, чуть не сбившим женщину на переходе в Москве, оказался боец ММА

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Водителем, который чуть не сбил женщину, хвастаясь перед друзьями скоростной ездой, оказался боец ММА. Однажды он разогнался до 246 км/ч, пишет Telegram-канал SHOT.
Ибрагим Г. в 2023 году дебютировал в смешанных единоборствах на одном из столичных турниров. С тех пор он провёл всего два боя, а затем, судя по всему, увлёкся автомобилями.
В своих соцсетях он регулярно публикует видео, на которых представлены его многочисленные нарушения ПДД, а также хвастается множеством штрафов. Так, за последний год Ибрагиму пришло 108 штрафов, большинство из которых за превышение скорости.
Ранее 2 апреля полиция начала разыскивать мужчину, который решил погонять на Ладе Гранте перед зданием московского медицинского колледжа. Автомобиль пронесся на большой скорости на красный сигнал светофора, едва не задев женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу. После этого автомобиль заметили движущимся по тротуару. Вскоре лихача задержали.
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В своих соцсетях он регулярно публикует видео, на которых представлены его многочисленные нарушения ПДД, а также хвастается множеством штрафов. Так, за последний год Ибрагиму пришло 108 штрафов, большинство из которых за превышение скорости.
Ранее 2 апреля полиция начала разыскивать мужчину, который решил погонять на Ладе Гранте перед зданием московского медицинского колледжа. Автомобиль пронесся на большой скорости на красный сигнал светофора, едва не задев женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу. После этого автомобиль заметили движущимся по тротуару. Вскоре лихача задержали.
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Анастасия Чинкова