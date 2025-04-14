В Москве сотрудники ДПС задержали рэпера MACAN

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Рэпера MACAN (Андрей Косолапов — настоящее имя) задержали сотрудники ДПС в центре Москвы, предположительно, за то, что машина была полностью затонирована. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, полностью тонированный автомобиль Bentley Bentayga стоимостью 30 млн рублей остановили на Малом Каменном мосту в воскресенье, 13 апреля. За рулём был хозяин машины — рэпер MACAN.
Артист на протяжении получаса пытался самостоятельно решить вопрос с сотрудниками ГАИ, звонил знакомым, но все зря.
Ранее сообщалось, что MACAN всего за неделю в марте 17 раз нарушил ПДД, за что ему выписали штрафов на 26 тысяч рублей.
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Артист на протяжении получаса пытался самостоятельно решить вопрос с сотрудниками ГАИ, звонил знакомым, но все зря.
Ранее сообщалось, что MACAN всего за неделю в марте 17 раз нарушил ПДД, за что ему выписали штрафов на 26 тысяч рублей.
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Элина Позднякова