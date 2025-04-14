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В Москве сотрудники ДПС задержали рэпера MACAN

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Рэпера MACAN (Андрей Косолапов — настоящее имя) задержали сотрудники ДПС в центре Москвы, предположительно, за то, что машина была полностью затонирована. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, полностью тонированный автомобиль Bentley Bentayga стоимостью 30 млн рублей остановили на Малом Каменном мосту в воскресенье, 13 апреля. За рулём был хозяин машины — рэпер MACAN.

Артист на протяжении получаса пытался самостоятельно решить вопрос с сотрудниками ГАИ, звонил знакомым, но все зря.

Ранее сообщалось, что MACAN всего за неделю в марте 17 раз нарушил ПДД, за что ему выписали штрафов на 26 тысяч рублей.

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Многодетная мать зарубила топором троих детей в Канске
14 апреля 2025, 14:39

Фото: iStock/Grape_vein

В Красноярском крае многодетная мать убила троих детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что трагедия произошла в Канске. 29-летняя девушка зарубила топором четырёхлетнюю дочь и двоих сыновей (первому мальчику было восемь лет, а второму – семь месяцев).

Выжить удалось только четвёртому ребёнку – семилетнему мальчику, который в момент расправы находился у бабушки и дедушки. Вскоре после убийства мать пришла за ним и обо всём рассказала родителям.

Дедушка отправился к ним домой, где обнаружил тела детей. Он сразу же вызвал полицию. После правоохранители задержали убийцу.

На месте происшествия ​в настоящее время работают сотрудники ​Следственного комитета. Обстоятельства и мотивы убийства выясняются.

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Подростка, совершившего поджог ТЦ в Нахабино, развели через бот для знакомств
14 апреля 2025, 14:26

Фото: iStock/bee32

Подростка, которого мошенники уговорили совершить поджог ТЦ в Нахабино, развели через чат-бот знакомств «Дайвинчик». Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 2 апреля 13-летний парень познакомился через группу с некоей 12-летней Марьяной. Девочка согласилась погулять, но сначала попросила парня прислать свою геолокацию, чтобы понять, где он живёт. Тот в ответ отправил геоточку, после чего Марьяна пропала. Вместо неё с неизвестного номера ему отправили видео, на котором мужчина с флагом Украины обещал ударить ракетой по координатам парня.

Чат быстро удалили, но вскоре подростку написал другой незнакомец. Он представился сотрудником ФСБ и обвинил мальчика в госизмене из-за общения с украинским военным. Мужчина пригрозил, что за это теперь парня и его родителей посадят в тюрьму.

Пока напуганный школьник приходил в себя, ему снова написали с незнакомого номера. Некто представился сотрудником налоговой службы и пообещал прекратить уголовное дело за 500 тысяч рублей. Таких денег у мальчика, конечно, не было, поэтому ему дали задание поджечь автомобиль и здание, после чего прислали тысячу рублей на покупку канистры бензина и зажигалку.

Парень выполнил задание. Сначала он поджог припаркованный автомобиль Kia, а затем пошёл в ТЦ «Элизиум», где разлил бензин по полу магазина «Смешные цены» и устроил поджог.

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Суд вынес меру пресечения актрисе Саше Дроздовой, напавшей с ножом на звезду «Содержанок» Илью Деля
Актрису Сашу Дроздову отправили под домашний арест за нападение на Илью Деля
14 апреля 2025, 14:05

Фото: iStock/ipopba

В прошедшие выходные в одной из квартир Петербурга произошла трагедия. 26-летняя актриса Театра комедии им. Акимова Саша Дроздова напала с ножом на своего избранника, звезду сериала «Содержанки» Илью Деля.
В результате произошедшего, 40-летний актёр оказался в больнице, где ему провели операцию. Сейчас жизни Деля ничто не угрожает. А Дроздовой вынесли меру пресечения.

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 11 июня, уточнили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, Дроздова на почве внезапно возникшей личной неприязни умышленно совершила не менее двух ударов в область груди колюще-режущим предметом, чем нанесла тяжкий вред здоровью жертвы.

Со слов Александры, в день нападения Илья вернулся домой пьяный. Между ними завязался конфликт. В ходе разборок актёр схватил двухлетнего ребёнка девушки от прошлых отношений. Артистка испугалась за жизнь малыша и взяла в руки нож.

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Как «Копейский маньяк», насиловавший детей и убивавший женщин, оказался на свободе под подпиской о невыезде?
14 апреля 2025, 14:02

Фото: iStock/philly077

Вячеслав Викторович Яиков, родившийся 1 марта 1974 года в селе Калининское Чуйской области Киргизской ССР, стал одним из самых печально известных серийных убийц России.
Его преступления, совершенные в Копейске Челябинской области, потрясли общественность и оставили глубокий след в памяти местных жителей. Более подробно о преступлениях «Копейского маньяка» и аресте читайте в материале «Радио 1».

Ужасные преступления

С 2002 по 2003 год Яиков совершил шесть жестоких убийств на сексуальной почве. Первое из них произошло в октябре 2002 года, когда он задушил женщину возле автозаправочной станции. В последующие месяцы его жертвами стали девушки, которых он убивал, нанося удары по голове, а затем насиловал и душил. Экспертиза показала, что все жертвы находились в состоянии алкогольного опьянения.

Одним из самых шокирующих преступлений стало убийство двух школьниц-выпускниц в ночь на 25 мая 2003 года. Яиков утверждал, что хотел просто познакомиться с ними, но когда они отказались, он напал на них. Местные жители слышали крики, но не вызвали милицию, полагая, что это просто школьники отмечают выпускной.

Арест и следствие

Яиков был задержан 18 сентября 2003 года после убийства очередной жертвы. Он спрятался на дереве недалеко от места преступления и был обнаружен оперативниками. Признавшись во всех шести убийствах, он подробно описал каждое из них. Однако защита настаивала на том, что его показания не могут быть приняты во внимание из-за его психического состояния.

Психиатрическая экспертиза

В июле 2004 года эксперты пришли к выводу, что Яиков представляет особую опасность для общества и нуждается в принудительном лечении. Однако судебные разбирательства затянулись, и в начале 2007 года он был отпущен под подписку о невыезде из-за истечения сроков содержания под стражей.

В дальнейшем Яиков проходил различные экспертизы, которые подтвердили его опасность для общества. Однако вопрос о его вменяемости оставался открытым. В сентябре 2008 года Челябинский областной суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением.

Фото: iStock/shironosov

«Копейский маньяк» на службе порядка

Яиков уже более 15 лет находится на принудительном лечении в смоленской психбольнице. За это время он ни разу не нарушал режим учреждения и даже научился писать, несмотря на ранее существовавшую олигофрению. «Копейский маньяк» теперь работает уборщиком в психоневрологическом диспансере. Врачи смогли стабилизировать его состояние, что позволило доверить ему такую работу.

Семейные связи и просьбы о переводе

Родные серийного убийцы пытаются добиться его перевода в Челябинск, чтобы 81-летняя мать могла его навещать. Однако администрация диспансера отказывает в этом прошении, подчеркивая, что преступник остается крайне опасным.

В своих письмах домой маньяк делится успехами на работе, утверждая, что исправился и не проявляет интереса к девушкам. Его пожилая мать каждый месяц отправляет ему посылки весом до 15 кг.

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Убил и изнасиловал труп: за что студент Бауманки Исхаков лишил жизни возлюбленную и почему ее обвинили в случившемся
14 апреля 2025, 13:54

Фото: istockphoto / tiero

В январе 2018 года в Москве произошло преступление, потрясшее всю страну. Убийство 20-летней студентки Татьяны Страховой стало одним из самых обсуждаемых и резонансных дел в России. Эта трагедия раскрыла не только личную драму, но и более глубокие социальные проблемы — от виктимблейминга (обвинение жертвы) до романтизации насилия в цифровом пространстве.
«Радио 1» подробнее расскажет о трагичной смерти девушки от рук любимого человека.

Что произошло в ночь убийства


В ночь с 21 на 22 января 2018 года Артём Исхаков, проживавший с Татьяной Страховой, совершил жестокое убийство девушки.

Перед этим он опубликовал на своей странице «ВКонтакте» текст под названием «Моя последняя паста», где подробно описал все детали преступления. Согласно его рассказу, между бывшими возлюбленными произошёл конфликт, который перерос в насилие. Он нанёс Татьяне удары, начал душить её, а после того, как она потеряла сознание, совершил сексуальное насилие. Убедившись, что девушка ещё жива, он перерезал ей горло и повторил надругательство уже над телом. Всё это Артём подробно изложил в своём прощальном посте.

«Закончив свои дела, я понял, что сердце все еще бьется. Потом я подержал руки на шее еще — ноль эффекта. Тогда я взял нож и перерезал ей горло. Не знаю, насколько качественно я это сделал, но крови было прилично», — написал он.

В процессе создания текста он несколько раз прерывался: ел, спал, пытался подавить страх. Чтобы не слышать предсмертные звуки, он, по его же признанию, заткнул Татьяне рот колготками. Свой пост он опубликовал вечером 22 января, после чего покончил с собой.

Как обнаружили тела


Несколько часов выложенный пост оставался незамеченным, пока обеспокоенный друг не приехал к квартире на улице Казакова. Он не смог попасть внутрь и вызвал полицию. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили два тела.

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Согласно заключению экспертов, причиной смерти Татьяны стали множественные ножевые ранения, удушение и сексуальное насилие. Подробности произошедшего подтвердились в том числе благодаря тексту, оставленному убийцей.

Мотив преступления: ревность и внутренний надлом


В своём сообщении Артём объяснил, что причиной расправы стала ревность. Он утверждал, что не мог смириться с тем, что после завершения их отношений Татьяна начала проявлять симпатию к его другу.

По словам Исхакова, он долгое время питал к девушке чувства и надеялся на возобновление отношений. Однако с её стороны он чувствовал холод и безразличие. Это, по его словам, стало сильным эмоциональным ударом. Внутреннее напряжение, тревожные мысли и чувство утраты, копившиеся с начала января, в итоге вылились в трагедию.

«Мне надоело слушать ее объяснения на тему того, почему она против того, чтоб пить со мной, и видеть, как она пытается подкатывать к моему другу, как они классно общаются, и осознавать, что я слишком не такой, чтоб у нас с ней были хоть сколько-то похожие отношения», — объяснил он.

Он признался, что заранее приобрёл верёвку, якобы для практики шибари — японского вида связывания с эротическим подтекстом. Но вместо ролевых игр верёвка стала одним из орудий убийства.

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Артем также сообщил, что идея преступления возникла у него с первых чисел января. Он со всеми подробностями представлял, как реализует свой план. Кроме того, мысли об убийстве человека посещали его еще классе в «пятом-шестом».

Почему преступление вызвало широкий общественный резонанс


Этот случай стал резонансным не только из-за жестокости, но и из-за цифровой «исповеди», оставленной преступником. Общество разделилось: одни воспринимали Татьяну исключительно как жертву, другие пытались искать в её поведении провокации, что вызвало волну виктимблейминга: многие СМИ и интернет-пользователи осудили ее из-за образа жизни, внешнего вида и «провокационного поведения», тем самым считая, что она сама виновата в случившемся.

В ответ на это, в Сети запустили флешмоб #этонеповодубить, который призывал обратить внимание на недопустимость насилия и его оправдания.

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Текст Артёма, наполненный смесью рационализации, философских рассуждений и откровенного цинизма, поставил перед обществом множество вопросов: что толкает человека на подобное? Почему он чувствует необходимость оправдываться публично? Какую роль играют цифровые платформы в распространении таких трагедий?

Какими были Артём и Татьяна до трагедии


Для окружающих пара выглядела дружелюбной: их совместные фото в соцсетях, улыбки, отдых с друзьями — всё это создаёт образ нормальных молодых людей. Они познакомились за два года до страшного события. Всего за пару дней до трагедии они были на вечеринке.

«Самое стрёмное, что на вид Артём был адекватным мальчиком. Я никогда бы не могла представить, что такое могло бы случиться», — писала знакомая пары.

Однако внутреннее состояние Артёма оказалось совершенно иным. В отличие от него, Татьяна вела активную и насыщенную жизнь. По словам её знакомых, она окончила школу экстерном, поступила в НИУ ВШЭ, увлекалась музыкой, посещала концерты и много путешествовала. Её описывали как энергичную, отзывчивую и талантливую девушку. Однако незадолго до трагедии, Татьяна оставила в социальных сетях послание, которое косвенно может указывать на то, что она могла находиться в депрессивном состоянии.

«Уже несколько лет жизнь кажется невыносимой. Как бесконечная хоррор-игра, где все люди вокруг хотят сделать еще хуже, а радости не существует вообще. То есть ты по привычке делаешь вид, что радуешься чему-то, но при этом вообще ничего не чувствуешь. Разве что дикую усталость от очень сложной имитации эмоций», — написала она.
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