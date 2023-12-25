Футболист «Зенита» Адамов едва не пострадал при взрыве в доме в Сочи

Фото: iStock/Kileman
Вратарь «Зенита» Денис Адамов и его семья едва не пострадали во время взрыва в доме в Сочи, так как его квартира находилась рядом с той, где произошел взрыв. Об этом сообщает Baza со ссылкой на собственный источник.
Напомним, взрыв в жилом доме на федеральной территории Сириуса в Сочи произошел ночью 25 декабря. В результате инцидента разрушились балкон и остекление нескольких квартир. Пострадали два человека. На месте происшествия работали 60 спасателей и 19 единиц техники.
По информации Baza, в доме, где прогремел взрыв находится квартира вратаря «Зенита» Дениса Адамова. Она располагается рядом с той, где и произошел взрыв. В квартире футболиста выбило дверь и окна. В этот момент он с семьей был дома, они чудом не пострадали. После происшествия вся семья спортсмена отправились ночевать к одному из сотрудников ФК «Сочи».
По предварительным данным, взрыв возник из-за утечки бытового газа. Это предположение подтверждается тем, что все 114 квартир оборудованы индивидуальными газовыми котлами. Однако точная причина взрыва пока остается неопределенной.
Читайте также:
В многоэтажном доме в Сочи раздался взрыв
В Татарстане при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
Названа вероятная причина взрыва в доме в Сириусе
По информации Baza, в доме, где прогремел взрыв находится квартира вратаря «Зенита» Дениса Адамова. Она располагается рядом с той, где и произошел взрыв. В квартире футболиста выбило дверь и окна. В этот момент он с семьей был дома, они чудом не пострадали. После происшествия вся семья спортсмена отправились ночевать к одному из сотрудников ФК «Сочи».
Читайте также:
В многоэтажном доме в Сочи раздался взрыв
В Татарстане при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
Названа вероятная причина взрыва в доме в Сириусе
Элина Позднякова