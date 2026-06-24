Футболиста-любителя убили после ссоры из-за игры
В Неаполе произошла трагедия: 21-летний футболист-любитель Лоренцо Спасиано скончался после того, как получил огнестрельное ранение в ходе конфликта, вспыхнувшего из-за нарушения правил во время матча по мини-футболу. Об этом сообщает британский портал Need To Know.
По информации издания, инцидент произошел на местной спортивной площадке. Молодого человека экстренно доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти его — он умер по прибытии в медицинское учреждение.
Как установили следователи, убийство стало кульминацией давнего противостояния, начавшегося еще в конце марта. Тогда, во время одной из игр, Спасиано, который также занимался боксом, вступил в спор с более юным оппонентом из-за грубого фола. Словесная перепалка быстро переросла в физический конфликт, для урегулирования которого потребовалось вмешательство друзей обеих сторон. Впоследствии вражда не утихала несколько месяцев и выливалась в уличные стычки, причем, по некоторым данным, Спасиано нередко выходил из них победителем.
Главным подозреваемым в преступлении проходит 16-летний подросток, проживающий в том же районе. Как выяснилось в ходе расследования, несовершеннолетний имеет родственные связи с неаполитанским криминальным кланом Ло Руссо. По данным источников, юноша неоднократно угрожал Спасиано, в том числе через переписку в мессенджерах, однако эти угрозы официально в полицию не поступали.
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