Футболиста-любителя убили после ссоры из-за игры

24 июня 2026, 18:31

Футболиста-любителя Лоренцо Спасиано убили у дома в Италии выстрелом в грудь

Фото: istockphoto/Tomasz Śmigla

В Неаполе произошла трагедия: 21-летний футболист-любитель Лоренцо Спасиано скончался после того, как получил огнестрельное ранение в ходе конфликта, вспыхнувшего из-за нарушения правил во время матча по мини-футболу. Об этом сообщает британский портал Need To Know.