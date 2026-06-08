«Плакала навзрыд»: Футболиста обвинили в приставании к малолетней в пятизвездочном отеле
Профессиональный футболист, выступающий на международном уровне, обвиняется в неподобающем поведении в отношении несовершеннолетней туристки из Великобритании. Инцидент произошёл 24 мая на курорте в Турции, сообщает Daily Mail.
По данным издания, семья отдыхала в пятизвёздочном отеле, где также разместилась футбольная команда, готовящаяся к турниру. В день происшествия 14-летняя девочка и её 10-летняя сестра остались у бассейна без присмотра взрослых. К ним подошёл спортсмен.
Подросток согласилась сфотографироваться со знаменитостью, после чего футболист сам записал свои контакты в соцсетях в её телефон. Узнав возраст девочки, он назвал её «горячей» и предложил обняться. Получив отказ, мужчина пригласил ребёнка за живую изгородь, пояснив, что там их никто не увидит. Испуганная школьница солгала, что скоро вернётся её отец, после чего футболист ушёл.
«Когда зазвонил телефон моей партнерши, мы покупали мороженое. Звонила моя дочь, которая плакала навзрыд. Она попросила нас поскорее приехать в бассейн», — рассказал отец девочки.
Он пожаловался персоналу отеля, а затем встретился с тренером и представителями команды, которые принесли извинения. Однако британец потребовал выселить предполагаемого фигуранта. Позже выяснилось, что тот же игрок знакомился ещё с одной 15-летней постоялицей, но она не стала писать заявление.
Администрация отеля рекомендовала гостям обращаться в полицию. Сам футболист отрицает обвинения и остался в гостинице. Вернувшись в Великобританию, отец связался с турецкими властями. СМИ не раскрывает название клуба и информацию о том, начато ли официальное расследование.
«Мне показалось, что отель отдавал им приоритет. Создавалось впечатление, что им все сходило с рук», — посетовал мужчина.