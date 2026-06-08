«Плакала навзрыд»: Футболиста обвинили в приставании к малолетней в пятизвездочном отеле

08 июня 2026, 20:57

Daily Mail: футболиста обвинили в домогательствах 14-летней британки в Турции

Фото: istockphoto/Ben185

Профессиональный футболист, выступающий на международном уровне, обвиняется в неподобающем поведении в отношении несовершеннолетней туристки из Великобритании. Инцидент произошёл 24 мая на курорте в Турции, сообщает Daily Mail.





По данным издания, семья отдыхала в пятизвёздочном отеле, где также разместилась футбольная команда, готовящаяся к турниру. В день происшествия 14-летняя девочка и её 10-летняя сестра остались у бассейна без присмотра взрослых. К ним подошёл спортсмен.



Подросток согласилась сфотографироваться со знаменитостью, после чего футболист сам записал свои контакты в соцсетях в её телефон. Узнав возраст девочки, он назвал её «горячей» и предложил обняться. Получив отказ, мужчина пригласил ребёнка за живую изгородь, пояснив, что там их никто не увидит. Испуганная школьница солгала, что скоро вернётся её отец, после чего футболист ушёл.





«Когда зазвонил телефон моей партнерши, мы покупали мороженое. Звонила моя дочь, которая плакала навзрыд. Она попросила нас поскорее приехать в бассейн», — рассказал отец девочки.

«Мне показалось, что отель отдавал им приоритет. Создавалось впечатление, что им все сходило с рук», — посетовал мужчина.