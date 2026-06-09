Фигуранты по делу до смерти избитого в Подмосковье футболиста Ерошевича признали вину

09 июня 2026, 17:17

Избившие футболиста Ерошевича в Подмосковье дали признательные показания

Фото: istockphoto/blinow61

В подмосковном Щёлкове перед судом предстали четверо иностранцев, обвиняемых в избиении 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича, который скончался в больнице. Двое подсудимых — Мухаммад Ятимов и Зикрулло Кадиров — полностью признали вину в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть спортсмена, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.