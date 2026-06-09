Фигуранты по делу до смерти избитого в Подмосковье футболиста Ерошевича признали вину
В подмосковном Щёлкове перед судом предстали четверо иностранцев, обвиняемых в избиении 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича, который скончался в больнице. Двое подсудимых — Мухаммад Ятимов и Зикрулло Кадиров — полностью признали вину в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть спортсмена, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
На первом заседании потерпевший Егор Козлов, друг погибшего, рассказал, что Ятимов ударил Ерошевича ногой по голове, отчего тот упал и ударился черепом о брусчатку. Затем, по словам Козлова, Кадиров прыгнул лежащему на лицо с двух ног. Сам свидетель также пострадал: он жаловался на головные боли и терял сознание.
Другие фигуранты — Шухратджон Рахимов и Ислам Рустамов — либо не признают вину, либо признают её частично. Они не отрицают участия в конфликте, но оспаривают, что именно их действия привели к смерти потерпевшего. Всем четверым предъявили одинаковые обвинения, включая умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, хулиганство группой лиц и побои. Дело рассматривается с участием присяжных.
По версии следствия, конфликт произошёл 17 августа 2025 года в баре. Обвиняемые приставали к знакомым Ерошевича и его друга, а после ссоры продолжили драку на улице, куда подошли ещё трое. Футболист получил множественные травмы, впал в кому и, несмотря на операцию, не пришёл в сознание. Пятый соучастник — один из зачинщиков — скрылся, и его объявили в международный розыск. Дело в отношении него выделили в отдельное производство.
Читайте также: