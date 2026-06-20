Мяч убил 14-летнего футболиста во время матча
В аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро трагически погиб 14-летний футболист, игрок клуба Club Atlético Sarmiento из Ла-Банды, Бенджамин Валентин Донофрио. Информацию передает Need To Know.
Во время любительского матча во вторник, 16 июня, ему мяч с силой попал в грудь. Подросток с криком рухнул на газон, сумел подняться через несколько секунд, но вскоре упал вновь, после чего у него начались судороги.
Прибывшие на вызов врачи госпитализировали юношу, однако по пути в больницу у него остановились сердце и дыхание. В реанимации спасти Донофрио не удалось.
Предварительная версия медиков — так называемое сотрясение сердца, редкое и жизнеугрожающее состояние, когда удар в левую область грудной клетки нарушает сердечный ритм. Чаще всего такой диагноз ставят спортсменам. Однако прокуратура назначила дополнительную экспертизу, чтобы установить точную причину: был ли это роковой удар мяча или же у ребенка имелись скрытые проблемы со здоровьем.
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