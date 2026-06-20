Мяч убил 14-летнего футболиста во время матча

20 июня 2026, 13:17

Need To Know: 14-летнего аргентинца убило мячом во время матча

Фото: istockphoto/bildobjektiv

В аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро трагически погиб 14-летний футболист, игрок клуба Club Atlético Sarmiento из Ла-Банды, Бенджамин Валентин Донофрио. Информацию передает Need To Know.