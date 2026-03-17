Пассажир во время полета загнал стюардессу в угол и домогался ее

CNA: Клиента Singapore Airlines обвинили в домогательствах к стюардессе в полете
Пассажира Singapore Airlines заподозрили в домогательствах к бортпроводнице во время рейса. Об этом сообщает CNA.



Инцидент, по данным издания, произошёл 9 февраля, однако обвинение 36-летнему гражданину Индии Акашу Тивари предъявили лишь 17 марта. Подробности о конкретном рейсе не раскрываются, чтобы не допустить идентификации потерпевшей.

Как следует из материалов предварительного расследования, когда стюардесса обслуживала мужчину у его кресла, он позволил себе неприемлемое прикосновение. После замечания со стороны бортпроводницы она направилась в камбуз, готовясь к посадке, но пассажир последовал за ней и, как утверждается, загнал в угол.

Сотруднице удалось выбраться и вернуться в салон, однако мужчина продолжил её преследовать, пока она не сообщила о случившемся руководству. По прибытии самолёта в аэропорт Чанги в Сингапуре Тивари задержали.

В суде он не признал вину. В случае обвинительного приговора ему может грозить до трёх лет лишения свободы, штраф, телесное наказание либо сочетание этих мер.

Никита Кротов

