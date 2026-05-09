«Просто расчувствовался»: Москвич домогался девочки в лифте

09 мая 2026, 21:15

Суд приговорил москвича к 12 годам колонии за домогательства к девочке в лифте

Тимирязевский суд Москвы приговорил 34-летнего бывшего банковского служащего к 12 годам колонии. Как сообщает «МК», судья признал мужчину виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении восьмилетней девочки.