«Просто расчувствовался»: Москвич домогался девочки в лифте
Тимирязевский суд Москвы приговорил 34-летнего бывшего банковского служащего к 12 годам колонии. Как сообщает «МК», судья признал мужчину виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении восьмилетней девочки.
Инцидент произошёл в ноябре 2024 года в подъезде дома на Коровинском шоссе. Нетрезвый мужчина зашёл в подъезд следом за школьницей, предложил ей пройти в лифт и пообещал поцеловать.
Девочка позвонила матери и попросила спуститься. Услышав движение лифта, гражданин ушёл. В тот же день полицейские задержали его. Обвиняемый не признал вину. Он заявлял, что хорошо относится к детям и просто расчувствовался. В телефоне задержанного нашли соответствующие запросы.
Отмечается, что гражданин жаловался на действия сотрудников при задержании: он утверждал, что они его избили, угрожали кастрацией и пытались получить код доступа к банковскому приложению. Следствие не подтвердило эти сведения.
