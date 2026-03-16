Глыба льда рухнула на людей в Нижней Туре

16 марта 2026, 14:16

В Свердловской области глыба льда и снега сошла с крыши многоэтажного дома и упала на людей. В результате пострадали две женщины, погибла собака.





Инцидент произошёл 15 марта в городе Нижняя Тура. По информации источника РЕН ТВ, под обрушившийся снег и лёд попали две женщины и ребёнок, которые находились рядом с домом.



Пенсионерка получила ушибленную травму головы. Её доставили в больницу. Вторая женщина получила ушибы — после осмотра врачей её отпустили на амбулаторное лечение. Ребёнок не пострадал.



От удара полностью разрушило детскую коляску. Собака, которая находилась рядом, погибла.



Как сообщается, жители дома ранее неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой убрать опасную глыбу льда с крыши. После происшествия прокуратура Свердловской области начала проверку.

