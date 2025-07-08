Раскрыто, сколько лет тюрьмы грозит Фёдору Смолову за драку в «Кофемании»

08 июля 2025, 08:59

Футболисту Фёдору Смолову может грозить до 8 лет колонии за драку в «Кофемании»

Федор Смолов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Фёдор Смолов может быть осужден на 8 лет за драку в «Кофемании», сообщает телеграм-канал SHOT. В настоящее время полиция ожидает результаты медицинского обследования пострадавшего челябинского бизнесмена. Если травмы будут квалифицированы как тяжкие, то будет возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.