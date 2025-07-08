Раскрыто, сколько лет тюрьмы грозит Фёдору Смолову за драку в «Кофемании»
Фёдор Смолов может быть осужден на 8 лет за драку в «Кофемании», сообщает телеграм-канал SHOT. В настоящее время полиция ожидает результаты медицинского обследования пострадавшего челябинского бизнесмена. Если травмы будут квалифицированы как тяжкие, то будет возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.
Пострадавший, 52-летний Владимир Кузьминов, должен отправить в Москву заключения врачей из Челябинска, где он проходил обследование. В сети появилась информация о возможном переломе лицевых костей. Если это подтвердится, такой вред может быть классифицирован как тяжкий.
Инцидент произошёл около семи утра 28 мая в «Кофемании» на Никитской улице, где Смолов напал на мужчин — аналогичный случай произошёл с Мамаем и Кокориным, которые избили чиновника. По имеющимся данным, сначала футболист предложил пострадавшему выплатить 5 миллионов рублей, но в итоге перевел лишь 1 миллион. После этого неизвестные начали угрожать ему и требовать больше денег, чтобы видео инцидента не попало в интернет. В результате Смолов подал заявление в полицию о вымогательстве.
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