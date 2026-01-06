Футбольные ворота упали на ребенка во Владимирской области
Во Владимирской области тяжелые футбольные ворота упали на ребенка. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.
Инцидент случился 3 января. Мальчик пытался отбить мяч у ворот, но поскользнулся и инстинктивно схватился за перекладину. Поскольку ворота не были должным образом закреплены, они рухнули на него.
Ребенок получил удар по голове и травму уха. В результате он потерял сознание. Его срочно доставили в травмпункт в Александрове, а затем перевели в Морозовскую больницу в Москве. После лечения мальчика выписали под наблюдение невролога и хирурга. Жители окрестностей заявляют, что ворота были установлены без должного крепления.
