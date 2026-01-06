Легковушку с людьми разорвало на части в аварии на трассе в Ростовской области

06 января 2026, 10:43

Mash: автомобиль разорвало пополам в аварии на трассе в Ростовской области

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Ростовской области автомобиль с людьми разорвало пополам в серьезном ДТП. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.