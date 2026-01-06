Легковушку с людьми разорвало на части в аварии на трассе в Ростовской области
Mash: автомобиль разорвало пополам в аварии на трассе в Ростовской области
В Ростовской области автомобиль с людьми разорвало пополам в серьезном ДТП. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.
На трассе Самбек — Матвеев Курган водитель Mitsubishi Mirage потерял управление. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью».
В социальных сетях появились видеозаписи, на которых запечатлены значительные повреждения обеих машин и разбросанные по дороге обломки. На месте происшествия работают экстренные службы города.
Пассажирка Mitsubishi скончалась от полученных травм. Водитель автомобиля госпитализирован.
