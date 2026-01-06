Тело россиянина, который разбился в жестком ДТП во Вьетнаме, не отдают семье

06 января 2026, 12:07

Baza: во Вьетнаме с семьи разбившегося в ДТП россиянина требуют миллион рублей

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тело туриста из Пермского края, который разбился в ДТП во Вьетнаме, не могут вернуть в Россию, пока семья не заплатит миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.