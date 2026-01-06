Тело россиянина, который разбился в жестком ДТП во Вьетнаме, не отдают семье
Тело туриста из Пермского края, который разбился в ДТП во Вьетнаме, не могут вернуть в Россию, пока семья не заплатит миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
22 декабря 46-летний Денис Новиков и его жена из Кунгура отправились во Вьетнам по горящей путевке. 29 декабря россиянин попал в аварию на скутере при повороте: он упал и получил разрыв селезенки.
Местные врачи отказались принять его, и супругам пришлось добираться до больницы в Хошимине около четырех часов. Медики провели операцию и ввели мужчину в искусственную кому, надеясь на его выздоровление. Однако 3 января Денис скончался.
Сейчас тело Новикова находится в морге, и его не выдают родным погибшего, так как они должны оплатить лечение, которое составляет почти миллион рублей. Страховая компания отказалась покрыть расходы, сославшись на то, что это не страховой случай. Семья решила провести кремацию во Вьетнаме, что обойдется в 355 тысяч рублей, и теперь им приходится переводить деньги с дополнительными комиссиями.
