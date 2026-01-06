Мужчина умер после драки с подростком в Ленобласти
В городе Тельмана в Ленинградской области после драки скончался 35-летний мужчина. В убийстве подозревают 15-летнего школьника. Об этом сообщили в региональном МВД.
По информации ведомства, накануне в полицию поступило сообщение о мужчине, который лежал без сознания рядом с одним из домов. Прибывшие на место происшествия участковые обнаружили тело безработного жителя этого района.
В ходе следствия была установлена личность предполагаемого убийцы. Им оказался 15-летний ученик девятого класса, знакомый с погибшим. Материалы проверки переданы в следственные органы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
