«Целился в меня»: дворник рассказал, как едва не стал жертвой неадекватного прохожего
В Набережных Челнах неизвестный напал на дворника. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧЕЛНЫ ОНЛАЙН», ссылаясь на потерпевшего.
Все произошло 18 октября в 33-м комплексе. По словам дворника, когда он подметал двор, к нему подошел незнакомец и начал кричать матом, оскорблять его и толкать. Когда мужчина хотел снять происходящее на телефон, агрессор достал из кармана предмет, похожий на пистолет.
«Целился в меня, я отошел подальше, после этого он угрожал мне, и также приближался ко мне со своим пистолетом, заряжал со свой пистолет», — вспоминает потерпевший.Потерпевший смог убежать и укрыться в офисе управляющей компании. Нападавший некоторое время находился у дверей, после чего скрылся. Заявление уже изучают в полиции.
