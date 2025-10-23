«Целился в меня»: дворник рассказал, как едва не стал жертвой неадекватного прохожего

23 октября 2025, 13:24

В Набережных Челнах неизвестный с пистолетом напал на дворника

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Набережных Челнах неизвестный напал на дворника. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧЕЛНЫ ОНЛАЙН», ссылаясь на потерпевшего.





Все произошло 18 октября в 33-м комплексе. По словам дворника, когда он подметал двор, к нему подошел незнакомец и начал кричать матом, оскорблять его и толкать. Когда мужчина хотел снять происходящее на телефон, агрессор достал из кармана предмет, похожий на пистолет.

«Целился в меня, я отошел подальше, после этого он угрожал мне, и также приближался ко мне со своим пистолетом, заряжал со свой пистолет», — вспоминает потерпевший.