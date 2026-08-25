Футбольный тренер 10 лет насиловал детей и снимал происходящее на видео
В Германии предъявили 79 обвинений тренеру по футболу, который на протяжении многих лет насиловал детей. Подробности приводит издание Bild.
Мужчина работал в кемпинге на побережье Балтийского моря. Родители полностью доверяли ему и часто общались с ним после тренировок.
Как выяснилось позднее, на протяжении почти 10 лет педагог насиловал и избивал детей. Сначала педофил выделял среди мальчиков любимчиков и начинал контролировать их поведение. Затем он заманивал воспитанников в свой фургон, где совершал насильственные действия и снимал происходящее на видео.
Соседи по кемпингу позже рассказывали, что немец порой не выпускал жертв до полудня. Многие местные жители по ночам слышали детские крики, но никто не вмешивался. От действий мужчины пострадали пять детей в возрасте 10–12 лет. Насильнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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