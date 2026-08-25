Футбольный тренер 10 лет насиловал детей и снимал происходящее на видео

25 августа 2026, 21:23

Тренеру из Гамбурга грозит 15 лет за многолетнее насилие над детьми в кемпинге

Фото: Istock/Yingko

В Германии предъявили 79 обвинений тренеру по футболу, который на протяжении многих лет насиловал детей. Подробности приводит издание Bild.