В Приморье нашли дедушку и внука, пропавших на лодке в Японском море

25 августа 2026, 21:16

Фото: Istock/Tramper2

В Приморском крае завершили поиски 71-летнего мужчины и его 11-летнего внука, которые накануне вышли на лодке в Японское море и пропали. Как сообщили в отряде «ПримПоиск», спасатели нашли их живыми.