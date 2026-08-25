В Приморье нашли дедушку и внука, пропавших на лодке в Японском море
В Приморском крае завершили поиски 71-летнего мужчины и его 11-летнего внука, которые накануне вышли на лодке в Японское море и пропали. Как сообщили в отряде «ПримПоиск», спасатели нашли их живыми.
Вечером 24 августа дедушка с внуком отправились на лодке из села Весёлый Яр к базе «Южный берег». Вскоре связь с ними прервалась. Позже выяснилось, что лодку с рыбаками прибило к берегу вдали от точки выхода в море.
Чтобы передать сигнал о местонахождении, пенсионер и мальчик поднялись на сопку. Отмечается, что в поисковой операции участвовали полиция, сотрудники МЧС, волонтёры и местные жители, хорошо ориентирующиеся на этой территории.
До этого сообщалось о 16-летней девочке из Ульяновской области. Она пропала в лесу, и лишь трое суток спустя её нашли живой.
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