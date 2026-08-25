В Петербурге врачи спасли руку годовалого ребёнка, которую зажевал эскалатор
Врачи в Санкт-Петербурге спасли кисть руки годовалому ребёнку, который пострадал на эскалаторе в ТЦ. Об этом сообщает пресс-служба Педиатрического университета.
Чрезвычайное происшествие случилось 24 августа в торговом центре. Правая рука мальчика оказалась в движущемся механизме эскалатора. Бригада скорой помощи экстренно доставила малыша и его мать в приёмное отделение университетской клиники.
Врачи диагностировали у ребёнка сложную рваную рану. Медики госпитализировали маленького пациента и провели хирургическое вмешательство. Специалистам удалось сохранить кисть, однако восстановление займёт длительное время. В настоящее время мальчик остаётся под наблюдением врачей.
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