В Петербурге врачи спасли руку годовалого ребёнка, которую зажевал эскалатор

25 августа 2026, 20:58

В Петербурге врачи спасли кисть годовалого ребёнка, пострадавшего на эскалаторе

Фото: Istock/Gumpanat

Врачи в Санкт-Петербурге спасли кисть руки годовалому ребёнку, который пострадал на эскалаторе в ТЦ. Об этом сообщает пресс-служба Педиатрического университета.