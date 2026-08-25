Женщина отрезала возлюбленному половой орган из-за ссоры о её беременности

25 августа 2026, 20:25

В США женщина отрезала половой орган возлюбленному после ссоры о беременности

Фото: Istock/PaulBiryukov

В США предъявили обвинение 34-летней женщине в жестоком убийстве своего партнёра. Как сообщает Daily Express, инцидент случился в штате Колорадо.