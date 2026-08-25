Женщина отрезала возлюбленному половой орган из-за ссоры о её беременности
В США предъявили обвинение 34-летней женщине в жестоком убийстве своего партнёра. Как сообщает Daily Express, инцидент случился в штате Колорадо.
В тот день Шантин Го сообщила 38-летнему возлюбленному Данстину Нэллсу, что, возможно, беременна от него. Мужчина усомнился в своём отцовстве, между ними вспыхнула ссора.
Го схватила нож, ударила Нэллса по ноге, после чего отсекла ему половой орган и выбросила его в мусорное ведро в ванной комнате. Позже в разговоре с полицией женщина рассказала, что затем отправилась в магазин за спиртом, антибиотиками и пивом.
Чтобы облегчить страдания партнёра, она дала ему таблетки. Прибывшие врачи не сумели спасти пострадавшего. Против Го возбудили уголовное дело, однако она настаивает на невменяемости и отрицает вину. Суд назначил психиатрическую экспертизу, которая должна установить её адекватность.
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