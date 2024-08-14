В Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня

Фото: iStock/N-sky
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе объявлен режим ЧС регионального уровня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Гладков отметил, что обстановка в Белгородской области продолжает оставаться сложной и напряженной.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее сообщалось, что группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима. По словам украинцев, они отказались от обмена, а свою дальнейшую жизнь видят в России. Желание служить изъявили около 20 человек, однако, по их данным, желающих наберется не менее 60.
До этого посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия исходит из того, что Лондон разрешил Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow в пределах «международно признанной» территории Украины.
Читайте также:
Политолог Дудчак раскрыл, допустит ли РФ проверку ООН в Курскую область
Сожжение монастыря, расстрел беременной, химоружие: на что идут боевики ВСУ в Курской области
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
«Ежедневные обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне», — сказал он.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее сообщалось, что группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима. По словам украинцев, они отказались от обмена, а свою дальнейшую жизнь видят в России. Желание служить изъявили около 20 человек, однако, по их данным, желающих наберется не менее 60.
До этого посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия исходит из того, что Лондон разрешил Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow в пределах «международно признанной» территории Украины.
Читайте также:
Политолог Дудчак раскрыл, допустит ли РФ проверку ООН в Курскую область
Сожжение монастыря, расстрел беременной, химоружие: на что идут боевики ВСУ в Курской области
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Дарья Осипова