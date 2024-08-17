Украинские дроны атаковали два населенных пункта в российском регионе

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два села. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, три беспилотника ВСУ атаковали два села в Белгородской области – Дороновку в Грайворонском городском округе, где был сожжен частный дом, и Графовку в Краснояружском районе, где были повреждены линии газо- и электроснабжения.
Накануне, 16 августа, украинские войска атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области.
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«По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», – подчеркнул губернатор региона.
Накануне, 16 августа, украинские войска атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области.
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Александр Климов