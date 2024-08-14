В воздушное пространство России вторглась группа беспилотников ВСУ

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 117 дронов ВСУ и четыре ракеты «Точка-У». Об этом сообщило Минобороны РФ.
Тридцать семь вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Курской области, тридцать семь БПЛА уничтожено над Воронежской областью, семнадцать БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, девять – над Волгоградской, одиннадцать – над Нижегородской областью, три – над Брянской, два – над Орловской и один – над Ростовской областями.
Помимо этого, четыре тактические ракеты «Точка-У» уничтожены над территорией Курской области. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира ВСУ Эмиля Ишкулова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, четыре тактические ракеты «Точка-У» уничтожены над территорией Курской области. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира ВСУ Эмиля Ишкулова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова