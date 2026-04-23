Появились подробности пропажи группы рыбаков в Хабаровском крае
В Хабаровском крае нашли рыбаков, которые пропали при загадочных обстоятельствах. Двое суток они провели в тайге и ночевали там, стараясь не попадаться тиграм и медведям. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что микроавтобус туристов сломался по пути к заброшенной деревне. Группа застряла в глухой тайге далеко от посёлка Южный в районе Лазо. Изначально рыбаки поехали не по тому маршруту, который запланировали.
В лесу не работала связь, спутникового телефона у них тоже не было. Сегодня один из участников поездки — автомеханик по имени Сергей — сумел поймать сигнал и дозвониться своей матери. Она передала информацию спасателям.
По плану через два часа группа доберётся до ближайшего населённого пункта, где связь будет устойчивой, а после этого отправится в Хабаровск. Состояние туристов нормальное, никто не пострадал. По уточнённой информации в группе находились пять рыбаков.
Читайте также: