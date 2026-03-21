Гадалка не смогла избавить бабушку от «сущности в спине» за полмиллиона рублей
Пенсионерка из Казани лишилась более полумиллиона рублей после визита к ясновидящей, которая обещала снять «порчу» и избавить ее от «сущности в спине». Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.
Бабушка рассказала, что нашла гадалку благодаря рекламе на телевидении. Сначала она заплатила за лечение спины 177 тысяч рублей, затем отдала золотые украшения на 370 тысяч — якобы «на время», чтобы их закопали и «почистили».
Вскоре после этого целительница заявила, что женщина находится при смерти, и ей поможет лишь более сильный специалист. Тогда она отправила ее к своему знакомому, который взял еще 183 тысячи и исчез.
Обманутая бабушка обратилась в полицию. Суд обязал гадалку вернуть 547 тысяч рублей, а также назначил 70 тысяч штрафа и три года колонии. Для нее это уже четвертый приговор за мошенничество.
